Marc Marquez avverte | Nel 2026 gli avversari si faranno sotto e dovremo fare attenzione Su Bagnaia…

Marc Marquez si sta godendo le meritate vacanze dopo il nono titolo iridato conquistato nella sua carriera. Il pilota spagnolo, di pari passo, sta procedendo nel recupero dopo l’infortunio patito a Mandalika, ma la sua concentrazione è già proiettata verso la nuova stagione. Un’annata che avrà un sapore particolare. Sia perché anticiperà la rivoluzione tecnica del 2027, sia perchè vivremo un mercato piloti scoppiettante, sia perchè la Ducati dovrà fare davvero attenzione ai rivali. Il Cabroncito è il primo a saperlo e lo sottolinea con forza in una intervista rilasciata a MotoGP.com: “ Aprilia sta crescendo molto, KTM sta migliorando sempre di più, Honda ha fatto passi da gigante dalla prima parte della stagione fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez avverte: “Nel 2026 gli avversari si faranno sotto e dovremo fare attenzione. Su Bagnaia…”

