Referendum giustizia il procuratore Mansi | Mai demonizzare i propri avversari

Il procuratore Mansi ha commentato le polemiche sul referendum giustizia, accusando di aver esagerato chi si concentra a screditare gli avversari invece di proporre soluzioni concrete. La sua dichiarazione arriva in un momento di forte tensione politica, mentre alcuni esponenti giudiziari hanno criticato le posizioni di altri colleghi. Nei giorni scorsi, Gratteri aveva espresso duri commenti contro le proposte di modifica della legge, alimentando un dibattito acceso.

Roma, 14 febbraio 2026 – "Quando si demonizza l’avversario, invece che cercare un interlocutore, nascono dichiarazioni come quelle del procuratore Gratteri". Lo dichiara il sostituto procuratore di Massa, Marco Mansi, uno dei 51 magistrati firmatari della replica alle critiche lanciate dal procuratore Nicola Gratteri verso chi voterà Sì al referendum sulla giustizia. Referendum, Salvini: "Gratteri si scusi con gli italiani" Che cosa voterà al prossimo referendum? "Voterò Sì perché lo ritengo un giusto completamento di un percorso che è iniziato a un certo punto a livello procedimentale e costituzionale e che quindi completa un iter e sancisce quella che deve essere la struttura del nostro processo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il procuratore Mansi ha dichiarato che demonizzare gli avversari non aiuta a trovare soluzioni, sottolineando come questa strategia porti a reazioni eccessive.

