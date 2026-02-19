Recinzioni rotte e spaccio libero Perché Salvini non interviene?

Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, consiglieri regionali del Pd, hanno visitato ieri mattina l’area intorno alla stazione di Rogoredo, dove le recinzioni sono rotte e lo spaccio avviene a cielo aperto. La zona, un tempo controllata dal “boschetto della droga”, ora si presenta come un punto nevralgico per il traffico di sostanze stupefacenti. Nonostante i ripetuti appelli, Salvini non ha ancora preso provvedimenti concreti per migliorare la sicurezza sui binari e nelle strade limitrofe. La questione resta irrisolta.

Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, consiglieri regionali del Pd accomunati dall'essere stati entrambi assessori comunali a Milano, ieri mattina hanno fatto un sopralluogo attorno alla stazione di Rogoredo "per constatare le condizioni di sicurezza dell'area di competenza delle Ferrovie dello Stato, diventata negli ultimi anni, dopo il risanamento del famigerato "boschetto della droga" da parte del Comune, il nuovo punto di spaccio e consumo di droga ". "A 600 metri dalla metropolitana – spiega Rozza – ci sono diversi varchi nella recinzione dei binari usati dai tossicodipendenti per raggiungere gli spacciatori che hanno ricreato la piazza di spaccio sul sedime ferroviario.