Realizza il sogno di giocare a basket negli USA con l' opportunità di entrare in UCLA

Marco ha realizzato il suo sogno di giocare a basket negli Stati Uniti grazie a un programma estivo che permette di entrare in UCLA. La causa è il suo impegno costante e il talento dimostrato durante le sessioni di allenamento. L’esperienza include partite ufficiali e incontri con allenatori provenienti da diverse università. La partecipazione offre anche la possibilità di conoscere studenti e atleti provenienti da vari paesi. Marco si sta preparando per affrontare questa avventura nel campus californiano, che lo aspetta con entusiasmo.

Questo percorso estivo di basket offre l'opportunità di vivere un'esperienza completa nel cuore del panorama universitario americano, combinando sviluppo tecnico, immersione culturale e contatti diretti con realtà sportive di alto livello. Il programma si svolge a UCLA, prestigioso campus situato a Los Angeles, e propone un'immediata integrazione tra allenamenti mirati e vita di campus. La destinazione è UCLA, situata a Westwood, Los Angeles, in California. Il periodo indicato va dal 17 al 26 luglio 2026. L'iniziativa è rivolta a giovani nati tra il 2007 e il 2014, offrendo un'opportunità di crescita tecnica e di integrazione nel campus universitario.