Il sogno di un atleta Una carrozzina per poter continuare a giocare a basket

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Williams Micheli, noto come Willy, è un atleta pistoiese appassionato di basket in carrozzina. La sua storia è un esempio di determinazione e rinascita, mentre cerca di realizzare il sogno di continuare a giocare grazie a una campagna di raccolta fondi. L'articolo esplora il suo percorso e la passione che lo spinge a non arrendersi.

il sogno di un atleta una carrozzina per poter continuare a giocare a basket

© Lanazione.it - Il sogno di un atleta. Una carrozzina per poter continuare a giocare a basket

di Michela Monti PISTOIA Il basket come passione, come rinascita e come sfida quotidiana. È la storia di Williams Micheli, per tutti Willy, atleta della squadra di basket in carrozzina di Pistoia, che ha lanciato una raccolta fondi per poter continuare a giocare e inseguire il proprio sogno sportivo. L’obiettivo è raccogliere 6mila euro per l’acquisto di una carrozzina sportiva personalizzata, uno strumento tecnico indispensabile per competere e allenarsi in sicurezza. Willy si avvicina al basket giovanissimo, a soli 9 anni. Il campo diventa subito il suo mondo, una passione che lo accompagna per anni. Lanazione.it

IL SOGNO DI UNA WEELCHAIR TENNIS SCHOOL

Video IL SOGNO DI UNA WEELCHAIR TENNIS SCHOOL

sogno atleta carrozzina poterSindaco Moncalieri, corpi sportivi aprano a tennis in carrozzina - Consentire anche agli atleti del tennis in carrozzina di entrare nei gruppi sportivi militari: è l'appello che, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, il sindaco di Moncalieri (To ... msn.com