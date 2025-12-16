Il sogno di un atleta Una carrozzina per poter continuare a giocare a basket

Williams Micheli, noto come Willy, è un atleta pistoiese appassionato di basket in carrozzina. La sua storia è un esempio di determinazione e rinascita, mentre cerca di realizzare il sogno di continuare a giocare grazie a una campagna di raccolta fondi. L'articolo esplora il suo percorso e la passione che lo spinge a non arrendersi.

© Lanazione.it - Il sogno di un atleta. Una carrozzina per poter continuare a giocare a basket di Michela Monti PISTOIA Il basket come passione, come rinascita e come sfida quotidiana. È la storia di Williams Micheli, per tutti Willy, atleta della squadra di basket in carrozzina di Pistoia, che ha lanciato una raccolta fondi per poter continuare a giocare e inseguire il proprio sogno sportivo. L'obiettivo è raccogliere 6mila euro per l'acquisto di una carrozzina sportiva personalizzata, uno strumento tecnico indispensabile per competere e allenarsi in sicurezza. Willy si avvicina al basket giovanissimo, a soli 9 anni. Il campo diventa subito il suo mondo, una passione che lo accompagna per anni.

