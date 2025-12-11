Stretta di Trump sui turisti con l' Esta mostrare le attività social degli ultimi 5 anni per entrare negli Usa
Donald Trump ha annunciato una nuova stretta sull'ingresso negli Stati Uniti tramite il sistema Esta, richiedendo ai visitatori di dimostrare le proprie attività social degli ultimi cinque anni. Questa misura mira a rafforzare i controlli e garantire la sicurezza nazionale, modificando le modalità di accesso per i turisti stranieri.
Donald Trump lancia una nuova stretta per regolare il movimento dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. I turisti che vogliono arrivare negli States con l'Esta potrebbero dover fornire alle autorità americane la cronologia degli ultimi cinque anni dei loro social media, oltre a una lunga lista di informazionali personali, quali i loro indirizzi email degli ultimi dieci anni e il luogo di nascita. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Stretta di Trump sui turisti. Gli Usa potrebbero richiedere la cronologia di 5 anni sui social #ANSA Vai su X
I centristi di ogni partito sono in estasi. Avevano passato giorni di scoramento nel vedere un’Europa imbambolata, stretta tra Putin e Trump, inerte e poco convinta nell’aiuto all’Ucraina. Ma poi sono arrivati Antonio Tajani e Paolo Gentiloni: a dispetto della nota - facebook.com Vai su Facebook
Stretta di Trump sui turisti: entri negli Usa solo con i social “puliti” - Cronologia dei social, dati biometrici e nuovi timori per i viaggiatori europei: così cambiano le regole per l’ingresso negli Stati Uniti ... Scrive novella2000.it
Gli Usa di Trump vogliono mettere gli occhi (e il becco)) su 5 anni di cronologia social dei turisti in arrivo - diventerà un elemento "obbligatorio" della domanda Esta ... Secondo blitzquotidiano.it