Real Sociedad-Oviedo sabato 21 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I baschi ritrovano subito il successo?

La Real Sociedad ha subito una sconfitta pesante contro uno dei Real Madrid più forti di questa stagione, lasciando il campo con più reti incassate del previsto. La partita, giocata nel cuore della notte al Santiago Bernabeu, ha visto i baschi affrontare una squadra in grande forma, che ha dominato il match fin dall’inizio. La sconfitta interrompe una serie positiva e mette in discussione le prossime mosse in campionato. La sfida contro l’Oviedo è ora decisiva.

In un periodo estremamente positivo, è arrivata la battuta d’arresto netta per la Real Sociedad: nella notte del Bernabeu i baschi si sono scontrati contro uno dei Madrid più forti della stagione e sono tornati a casa con diverse reti sul groppone. L’obiettivo è riprendere subito il cammino virtuoso che era stato intrapreso dall’arrivo di Matarazzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Real Sociedad-Oviedo (sabato 21 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi ritrovano subito il successo?La Real Sociedad ha subito una sconfitta pesante contro il Real Madrid, che ha segnato un momento di crisi per i baschi.

Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi arrivano lanciatissimi al BernabeuSabato 14 febbraio alle 21:00, il Real Madrid ospiterà la Real Sociedad al Bernabeu, una sfida che promette emozioni forti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.