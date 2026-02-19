Real Sociedad-Oviedo sabato 21 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi ritrovano subito il successo?

La Real Sociedad ha subito una sconfitta pesante contro il Real Madrid, che ha segnato un momento di crisi per i baschi. La squadra ha incontrato una delle migliori formazioni della stagione e ha perso con un punteggio severo al Bernabeu. La partita si è conclusa con diverse reti subite e ha complicato il cammino in campionato. Ora, i tifosi si chiedono se i baschi sapranno risollevarsi già nella prossima sfida contro l’Oviedo.

In un periodo estremamente positivo, è arrivata la battuta d'arresto netta per la Real Sociedad: nella notte del Bernabeu i baschi si sono scontrati contro uno dei Madrid più forti della stagione e sono tornati a casa con diverse reti sul groppone. L'obiettivo è riprendere subito il cammino virtuoso che era stato intrapreso dall'arrivo di Matarazzo.