Real Madrid travolge l' Unicaja e vola in semifinale

Il Real Madrid ha vinto facilmente contro l’Unicaja, portandosi in semifinale. La causa di questa vittoria è stata la prestazione dominante dei madrileni, che hanno preso subito il controllo della partita. I giocatori del Real Madrid hanno mantenuto alta l’intensità e hanno segnato numerosi punti nel secondo tempo, lasciando poco spazio agli avversari. La squadra di casa ha dimostrato maggiore compattezza e determinazione, convincendo il pubblico con un gioco deciso e senza tentennamenti. La prossima sfida si avvicina, e i biancorossi sono pronti a continuare così.

La sfida tra Real Madrid e Unicaja si è conclusa con una prova di forza dei blancos, capaci di controllare l'andamento dell'incontro dall'inizio alla fine e di chiudere con un margin finale che ha aperto la strada al turno successivo contro Valencia Basket. Un dominio netto, costruito su ritmo, difesa solida e utilizzo efficace delle energie offensive. La partita è partita con una tripla di Perry, l'unico lampo degli ospiti nel corso del primo periodo. Real Madrid ha preso subito le redini del gioco e, al termine dei primi dieci minuti, conduceva 28-12, grazie ai 7 punti di Tavares e ai 6 di Lyles, derivanti da due triple consecutive.