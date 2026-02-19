Real Madrid-Unicaja palla a due alle 21 | 00 | ultime news e aggiornamenti

Il Real Madrid ha subito una vittoria importante contro l’Unicaja, causata da un’ottima prestazione difensiva nel quarto finale. La squadra madrilena, attualmente prima in classifica, si prepara per la partita di questa sera alle 21:00. L’Unicaja, invece, cerca di riscatto dopo alcune sconfitte recenti, puntando su un attacco più efficace. Entrambe le formazioni sono in buona forma e vogliono conquistare i due punti in palio. La palla a due è prevista tra poche ore, nel palazzetto di Madrid.

Due squadre in piena forma si fronteggiano in una sfida che combina prestigio e attese. Real Madrid, capolista invernale, arriva con la rosa al completo, mentre Unicaja difende il titolo conquistato nella stagione precedente. L’incontro promette intensità tattica e ritmo elevato, con la possibilità di confermare o ribaltare l’equilibrio emerso nei recenti confronti diretti. Real Madrid al gran completo, con Scariolo costretto a scegliere i 12 elementi da schierare. Maledon è presente, rientrato nell’ultimo match di Eurolega dopo un acciacco muscolare. La squadra si presenta pronta a gestire rotazioni mirate, con una guardia-ala capace di mantenere elevato l’intensità difensiva e di offrire soluzioni offensive rapide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Real Madrid-Unicaja, palla a due alle 21:00: ultime news e aggiornamenti Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi arrivano lanciatissimi al BernabeuSabato 14 febbraio alle 21:00, il Real Madrid ospiterà la Real Sociedad al Bernabeu, una sfida che promette emozioni forti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malaga e Real, l'antipasto di Copa del Rey va ai blancos. ACB - Il Real Madrid resiste al ritorno dell'Unicaja MalagaIl Real Madrid ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nella Liga Endesa battendo l' Unicaja Malaga 71-76 al Martin Carpena. Come non bastasse il vantaggio di 6 punti (37-31) all'intervallo, ... pianetabasket.com Risolve Hezonja, ma non si scherza mai tra Unicaja e Real MadridScherzi da calendario in Liga Endesa. Alla vigilia della ventesima giornata, Carlos Cabezas aveva scherzato in proposito chiedendo: «Dove devi firmare per perdere questa domenica e vincere la Coppa?». pianetabasket.com Il Real Madrid ha messo gli occhi su un big dell'Atalanta! L'indiscrezione dalla Spagna #Fantacalcio x.com Il Real Madrid ha messo gli occhi su un big dell'Atalanta! L'indiscrezione dalla Spagna facebook