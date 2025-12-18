Mondiale per Club Perugia travolge il Sada e vola in semifinale
La Sir Sicoma Monini Perugia conferma la sua superiorità al World Club Championship 2025, conquistando la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi. Con un netto 3-0 contro il Sada Cruzeiro, la squadra italiana si proietta con determinazione verso le semifinali, dimostrando grande compattezza e talento. Una prestazione che rafforza le ambizioni di conquista del titolo mondiale, consolidando il ruolo di protagonista del club umbro.
Percorso netto per la Sir Sicoma Monini Perugia al World Club Championship 2025: terza vittoria su tre nella fase a gironi e 3-0 al Sada Cruzeiro. Giannelli e compagni tornano in campo sabato per le semifinali. La Sir Sicoma Monini Perugia chiude la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 con un percorso perfetto . 🔗 Leggi su Sportface.it
