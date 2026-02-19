Re Carlo e l' arresto del fratello Andrea | La giustizia deve fare il suo corso Starmer | Nessuno è al di sopra della legge

Re Carlo ha commentato l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, spiegando che la giustizia deve seguire il suo percorso. L’accusa deriva da indagini su presunte attività illegali e coinvolgimenti in scandali giudiziari. Nel frattempo, il leader dei Labour, Starmer, ha ribadito che nessuno è sopra la legge, commentando l’evento come una dimostrazione che anche le persone di alto rango devono rispondere delle proprie azioni. La notizia si diffonde rapidamente, ponendo nuovi interrogativi sulla famiglia reale.

Re Carlo non era stato informato non è stato informato in anticipo dalla polizia dell'arresto di suoi fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta reale di Sandringham. Lo riporta il Guardian, precisando che neanche Buckingham Palace avrebbe ricevuto nessuna comunicazione in anticipo a riguardo. Andrew Mountbatten-Windsor, l'ex principe Andrea, è stato arrestato nell'ambito delle indagini sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein per il presunto reato di "misconduct in Public Office", assimilabile grosso modo con l'abuso d'ufficio. In sostanza, si tratta della condotta di qualcuno che nel corso di un'attività svolta per conto dello Stato britannico abbia commesso una grave mancanza, essendone consapevole; tuttavia non è un reato semplice da poter stabilire in tribunale, come riporta la Bbc - ricordando che Andrea può essere trattenuto non oltre le 96 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

