Re Carlo | Legge faccia il suo corso

Re Carlo ha dichiarato che la legge deve seguire il suo corso dopo aver appreso della notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e un sospetto di illecito in un ufficio pubblico. La vicenda ha suscitato scalpore e ha portato alla ribalta le eventuali responsabilità del membro della famiglia reale. La notizia ha fatto il giro dei media e ha generato numerosi commenti tra il pubblico. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire i fatti e fare luce sulla situazione. La situazione rimane molto seguita dall’opinione pubblica.

14.00 "Ho appreso con la massima preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di illecito in un pubblico ufficio. Quanto seguirà è il processo completo, equo e corretto attraverso il quale la questione verrà investigata nel modo appropriato e dalle autorità competenti". Così re Carlo III in un comunicato dopo l'arresto del fratello. La polizia "ha il nostro pieno e sincero sostegno e collaborazione. La legge faccia il suo corso. Non è giusto che io commenti. Continuo a svolgere il mio dovere".