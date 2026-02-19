Epstein files arrestato l' ex principe britannico Andrea Re Carlo | La giustizia faccia il suo corso

L’ex principe Andrea è stato arrestato ieri mattina, causa accuse di coinvolgimento in scandali sessuali, durante un blitz alla residenza di Sandringham. La polizia ha agito per approfondire le indagini su presunte attività illecite legate ai file Epstein. Re Carlo ha commentato che “la giustizia faccia il suo corso” e ha evitato di commentare ulteriormente. L’arresto è avvenuto nel giorno del suo 66esimo compleanno, sorprendendo la famiglia reale e i media. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, portando alla luce nuovi dettagli sulla vicenda.

Nel giorno del suo 66esimo compleanno, la polizia è entrata nella residenza di Sandringham della famiglia reale per arrestare l' ex principe Andrea, fratello di re Carlo III. L'accusa nei suoi confronti è di cattiva condotta in pubblico ufficio, in seguito alle indagini sul caso di Epstein. È sospettato dalla polizia britannica di aver condiviso a suo tempo informazioni riservate con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein nella ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Le macchine della polizia senza insegne si sono presentate nella residenza questa mattina alle 8.