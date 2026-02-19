Re Carlo e l' arresto del fratello Andrea | La giustizia deve fare il suo corso La famiglia di Giuffre | Non è mai stato un principe

Re Carlo ha commentato l'arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, Norfolk. La decisione della giustizia si è concretizzata con l’arresto, che ha sorpreso molti. La famiglia Giuffre ha invece ribadito che Andrea non è mai stato un vero principe. La vicenda ha suscitato molte reazioni e domande sulla reale influenza della monarchia in questi casi. Le indagini continuano, mentre l’intera nazione segue gli sviluppi di questa situazione.

Il principe e la principessa di Galles, William e Kate, sostengono la dichiarazione del re in seguito all'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, secondo il Guardian. Re Carlo aveva affermato che «la legge deve fare il suo corso» dopo aver espresso la sua «profonda preoccupazione» per l'arresto del fratello minore. Il comunicato con la dichiarazione di re Carlo sull'arresto del fratello Andrea è stato diffuso sui social. Qui sotto il testo completo. Re Carlo non era stato informato non è stato informato in anticipo dalla polizia dell'arresto di suoi fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta reale di Sandringham. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

