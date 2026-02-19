Re Carlo III rompe il silenzio dopo l’arresto del fratello Andrew Mountbatten-Windsor | La legge deve fare il suo corso

Re Carlo III commenta l’arresto del fratello, Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto questa mattina nella loro residenza di Norfolk. Il sovrano afferma che la giustizia deve seguire il suo iter senza interferenze. Andrew, 63 anni, è stato fermato con l’accusa di coinvolgimento in una vicenda giudiziaria ancora in fase di sviluppo. La notizia ha scosso la famiglia reale e alimentato molte domande sulla sua posizione. La polizia ha confermato di aver agito in base alle procedure legali vigenti.

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato questa mattina nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra. La polizia ha riferito che le motivazioni del fermo sono riconducibili a «comportamenti illeciti in pubblico ufficio», senza entrare nel dettaglio. Nei giorni scorsi, le autorità avevano fatto sapere di star indagando su di lui per aver passato documenti governativi riservati a Jeffrey Epstein. L’ex principe, privato dei suoi titoli mesi fa dal fratello Re Carlo III, compie oggi sessantasei anni. In precedenza, aveva sempre negato qualsiasi illecito in relazione al consulente finanziario, e non ha mai risposto alle richieste della BBC di commentare le accuse specifiche relative alla pubblicazione dei files in cui è menzionato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

