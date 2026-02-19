Re Carlo e l' arresto del fratello Andrea | Pieno sostegno alle autorità Starmer | Nessuno è al di sopra della legge

Re Carlo ha espresso pieno sostegno alle autorità dopo l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Andrea è stato fermato in relazione a un’indagine sulla sua attività finanziaria. La notizia ha suscitato grande attenzione pubblica e molti si chiedono quali siano le conseguenze per la famiglia reale. Il gesto di Carlo dimostra la volontà di rispettare le procedure legali, anche in un momento così delicato. La vicenda si aggiunge a un quadro di crescenti tensioni all’interno della monarchia.

Andrew Mountbatten-Windsor, l'ex principe Andrea, è stato arrestato nell'ambito delle indagini sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein per il presunto reato di "misconduct in Public Office", assimilabile grosso modo con l'abuso d'ufficio. In sostanza, si tratta della condotta di qualcuno che nel corso di un'attività svolta per conto dello Stato britannico abbia commesso una grave mancanza, essendone consapevole; tuttavia non è un reato semplice da poter stabilire in tribunale, come riporta la Bbc - ricordando che Andrea può essere trattenuto non oltre le 96 ore.​​In primo luogo, la polizia deve accertare che il soggetto indagato ricoprisse una posizione di «pubblico ufficiale» e che il fatto contestato rientrasse nei suoi doveri; inoltre, che il presunto reato sia stato commesso «volontariamente e consapevolmente». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Starmer sull'arresto di Andrea: «Tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno è al di sopra di essa»L’arresto di Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta reale di Sandringham, ha suscitato molte discussioni.

Epstein Files, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Il premier Keir Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge”L’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten, coinvolto nello scandalo Epstein Files, è stato arrestato dalla polizia britannica a causa delle accuse legate a un’indagine su abusi e traffico di minori.

