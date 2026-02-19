Londra | arrestato Andrea fratello di Re Carlo III L’accusa | avrebbe condiviso informazioni riservate con Epstein

Andrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato a Londra dopo che si è scoperto avesse condiviso dati riservati con Jeffrey Epstein. Secondo le fonti ufficiali, l’arresto deriva da indagini che hanno rivelato incontri tra i due, quando Andrea lavorava come rappresentante commerciale del governo britannico. La polizia ha perquisito la sua abitazione e sequestrato documenti. La notizia ha suscitato grande scalpore, poiché si tratta di un passo inaspettato per la famiglia reale. Ora si attende l’esito delle verifiche.

Secondo i media, l’operazione è stata condotta da diversi funzionari giunti a bordo di sei vetture senza insegne. L’accusa è al momento quella di abuso di ufficio e si riferisce al filone d’inchiesta condotta dalla Thames Valley Police che riguarda le email emerse dagli Epstein file da cui emerge come Andrea abbia condiviso informazioni confidenziali con il defunto faccendiere americano e con altri uomini d’affari del loro giro di amicizie fra il 2010 e il 2011, relative a sue missioni ufficiali compiute all’epoca in Asia nei panni di emissario e testimonial commerciale del governo britannico. In un comunicato della Thames Valley si parla di perquisizioni compiute nel Norfolk, dove si trova Sandringham, e in un’altra residenza nel Berkshire e si precisa che “un uomo di 66 anni è stato arrestato e resta al momento in custodia”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

