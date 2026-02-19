Starmer sull' arresto di Andrea | Tutti sono uguali davanti alla legge e  nessuno è al di sopra di essa

L’arresto di Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta reale di Sandringham, ha suscitato molte discussioni. Starmer ha dichiarato che «tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno è al di sopra di essa», senza fare eccezioni. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media e ha attirato l'attenzione sul ruolo della monarchia in questa vicenda. La polizia ha confermato che l’arresto deriva da nuove prove emerse nelle ultime settimane. La vicenda continua a tenere banco sui giornali britannici.

(di Paola De Carolis) LONDRA - Sarebbe stato avvertito con qualche ora di anticipo e si è fatto trovare pronto, oggi 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea Mountbatten-Windsor, l’ex principe, fratello del re, apparentemente il figlio per il quale Elisabetta aveva un affetto particolare, è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, e si trova in stato di fermo presso una centrale della polizia, uno sviluppo che non ha precedenti nella storia moderna del Regno Unito. La Thames Police ha sottolineato che il fermo è stato effettuato nell’ambito delle inchieste su un possibile abuso di ufficio pubblico da parte dell’ex principe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

