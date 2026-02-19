Re Carlo ha espresso preoccupazione per l’arresto di Andrea, accusato di comportamenti scorretti. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di rispetto della legge. La procura ha avviato un’indagine approfondita, mentre il principe avrà un processo completo secondo le procedure. La vicenda riguarda un episodio specifico avvenuto lo scorso mese, che ha portato all’arresto e all’apertura di un procedimento giudiziario. La famiglia reale resta in attesa di sviluppi, mantenendo un atteggiamento di rispetto nei confronti delle istituzioni.

“Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Ciò che segue ora è il processo completo, equo e corretto attraverso il quale la questione verrà indagata in modo adeguato e dalle autorità competenti”. Re Carlo III ha preso carta e penna e, per la seconda volta, ha dovuto chiamare suo fratello “il sig Andrew Mountbatten-Windsor”, prendendo le distanze da lui e dalla sua condotta. Nelle ultime settimane, a mano a mano che i contenuti degli Epstein Files si facevano scottanti e gravemente compromettenti, il sovrano aveva già dovuto affrontare l’argomento e parlare ai sudditi per dirsi disponibile a collaborare con le forze di polizia qualora si fosse reso necessario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea avrà un processo completo, la legge deve seguire il suo corso”: Re Carlo e la “profonda preoccupazione” per l’arresto del fratello

