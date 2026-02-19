RB Lipsia-Borussia Dortmund sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol in arrivo alla Red Bull Arena
Il RB Lipsia di Werner affronta il Borussia Dortmund sabato alle 18:30 alla Red Bull Arena, dopo aver perso terreno in campionato. La squadra biancorossa cerca di reagire alla recente flessione, puntando su una prestazione più incisiva. La partita si preannuncia aperta, con poche reti attese e attenzione alle occasioni offensive di entrambe le squadre. I tifosi attendono una reazione importante dai padroni di casa, desiderosi di riscatto.
Sembra un po’ a corto di fiato il RB Lipsia di Werner che cerca riscatto nella sfida interna contro il Borussia Dortmund. I Roten Bullen hanno perso per strada altri 2 punti contro il Wolfsburg, e hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 partite. L’ultima vittoria interna risale al 14 gennaio scorso contro il Friburgo, e con il Leverkusen che deve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
RB Lipsia-Borussia Dortmund (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol in arrivo alla Red Bull ArenaIl match tra RB Lipsia e Borussia Dortmund si giocherà sabato 21 febbraio alle 18:30 alla Red Bull Arena.
Leggi anche: RB Lipsia-Leverkusen (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Alla Red Bull Arena di Lipsia gol in arrivoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dortmund sulla strada giusta alla vigilia della sfida con il Lipsia, dice Kovac; Borussia Dortmund - Mainz in Diretta Streaming | DAZN IT; Rilasciata la maglia Glow in the Dark del Lipsia 25-26; Kompany: il Bayern non pensa alla sfida col Dortmund.
Bundesliga 2025-2026: Lipsia-Borussia Dortmund, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund, ventitreesima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio ore 18.30 alla Red Bull Arena. sportal.it
Pronostico RB Lipsia vs Borussia Dortmund – 21 Febbraio 2026La sfida del Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Dortmund promette intensità e qualità. In programma il 21 Febbraio 2026 alle 18:30, al suggestivo Red Bull ... news-sports.it
Il punto sulla ventunesima giornata di Bundesliga: Colpo del Borussia Dortmund a Wolfsurg con le reti di Brandt e Guirassy. Vince fuori casa casa il Lipsia grazie alla doppietta di Baumgartner, che aggancia lo Stoccarda al 4° posto. FC Bayern München boom - facebook.com facebook
L'Inter non perde interesse per Curtis Jones, sul centrocampista del Liverpool parecchi club inglesi ed europei (Borussia Dortmund e Lipsia) tra cui anche l'Atalanta che sta monitorando attentamente la situazione. @TEAMtalk x.com