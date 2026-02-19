RB Lipsia-Borussia Dortmund sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol in arrivo alla Red Bull Arena

Il RB Lipsia di Werner affronta il Borussia Dortmund sabato alle 18:30 alla Red Bull Arena, dopo aver perso terreno in campionato. La squadra biancorossa cerca di reagire alla recente flessione, puntando su una prestazione più incisiva. La partita si preannuncia aperta, con poche reti attese e attenzione alle occasioni offensive di entrambe le squadre. I tifosi attendono una reazione importante dai padroni di casa, desiderosi di riscatto.

Sembra un po’ a corto di fiato il RB Lipsia di Werner che cerca riscatto nella sfida interna contro il Borussia Dortmund. I Roten Bullen hanno perso per strada altri 2 punti contro il Wolfsburg, e hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 partite. L’ultima vittoria interna risale al 14 gennaio scorso contro il Friburgo, e con il Leverkusen che deve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

RB Lipsia-Borussia Dortmund (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol in arrivo alla Red Bull ArenaIl match tra RB Lipsia e Borussia Dortmund si giocherà sabato 21 febbraio alle 18:30 alla Red Bull Arena.

