La frenata in vetta delle prime tre della classe ha permesso al Leverkusen di Hjulmand di rientrare in piena corsa per la Champions League, e la sfida di oggi sul campo del RB Lipsia ha in palio il secondo posto in classifica. La squadra di Werner è caduta in quel di Berlino sotto i colpi degli eisernen, continuano il suo incerto trend in trasferta e calando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Leverkusen (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Alla Red Bull Arena di Lipsia gol in arrivo

Leggi anche: RB Lipsia-Eintracht Francoforte (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida con vista Champions alla Red Bull Arena

Leggi anche: RB Lipsia-Eintracht Francoforte (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida con vista Champions alla Red Bull Arena

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hjulmand vuole un Leverkusen pronto a sfruttare la rara settimana libera in vista della sfida di Lipsia; RB Lipsia-Leverkusen (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Lipsia-Bayer Leverkusen: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Pronostico RB Lipsia - Bayer Leverkusen con quote del match di bundesliga del 20-12-25.

Lipsia-Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - Leverkusen di sabato 20 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net