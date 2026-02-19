RB Lipsia-Borussia Dortmund sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol in arrivo alla Red Bull Arena

Il match tra RB Lipsia e Borussia Dortmund si giocherà sabato 21 febbraio alle 18:30 alla Red Bull Arena. La squadra di Werner fatica a trovare il ritmo e cerca una vittoria per uscire da un momento difficile. Entrambe le formazioni si preparano con attenzione, consapevoli dell’importanza di questa sfida per la classifica. La partita promette di essere combattuta, con poche possibilità di gol e molte tensioni sul campo.

Sembra un po' a corto di fiato il RB Lipsia di Werner che cerca riscatto nella sfida interna contro il Borussia Dortmund. I Roten Bullen hanno perso per strada altri 2 punti contro il Wolfsburg, e hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 partite. L'ultima vittoria interna risale al 14 gennaio scorso contro il Friburgo, e con il Leverkusen che deve.