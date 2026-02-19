RB Lipsia-Borussia Dortmund sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il RB Lipsia di Werner si trova in difficoltà prima della partita contro il Borussia Dortmund di sabato 21 febbraio 2026 alle 18:30. La squadra tedesca ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite, mostrando segnali di stanchezza. I giocatori cercano di ritrovare fiducia e ritmo, ma gli infortuni hanno ridotto le scelte a disposizione di Marco Rose. Il Borussia Dortmund, invece, arriva con sei vittorie consecutive in campionato. La gara si preannuncia combattuta e molto attesa dai tifosi.

Sembra un po’ a corto di fiato il RB Lipsia di Werner che cerca riscatto nella sfida interna contro il Borussia Dortmund. I Roten Bullen hanno perso per strada altri 2 punti contro il Wolfsburg, e hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 partite. L’ultima vittoria interna risale al 14 gennaio scorso contro il Friburgo, e con il Leverkusen che deve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - RB Lipsia-Borussia Dortmund (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, due delle principali squadre della Bundesliga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Borussia Dortmund - Mainz in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere Bayern Monaco-RB Lipsia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Rilasciata la maglia Glow in the Dark del Lipsia 25-26; Calcio Europeo: weekend di FA Cup con la Premier in pausa, il Real tenta il sorpasso, PSG per la fuga. Pronostico RB Lipsia vs Borussia Dortmund – 21 Febbraio 2026La sfida del Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Dortmund promette intensità e qualità. In programma il 21 Febbraio 2026 alle 18:30, al suggestivo Red Bull ... news-sports.it Borussia Dortmund-RB Lipsia, big match in vetta alla classifica della BundesligaJulian Brandt, con i suoi 29 anni, continua a essere una figura di rilievo per il Dortmund. Finora, ha offerto prestazioni di qualità, con 1 gol e 2 assist in 238 minuti, distinguendosi con un rating ... it.blastingnews.com Il punto sulla ventunesima giornata di Bundesliga: Colpo del Borussia Dortmund a Wolfsurg con le reti di Brandt e Guirassy. Vince fuori casa casa il Lipsia grazie alla doppietta di Baumgartner, che aggancia lo Stoccarda al 4° posto. FC Bayern München boom facebook L'Inter non perde interesse per Curtis Jones, sul centrocampista del Liverpool parecchi club inglesi ed europei (Borussia Dortmund e Lipsia) tra cui anche l'Atalanta che sta monitorando attentamente la situazione. @TEAMtalk x.com