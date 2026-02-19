Ravenna 1688 | terremoto e delitto in Il silenzio del sale Massai presenta il suo nuovo romanzo

Il terremoto che ha colpito Ravenna nel 1688 ha causato danni gravi e ha fatto emergere un mistero di omicidio. Marco Phillip Massai ha scritto un romanzo ambientato in quel periodo, mescolando eventi storici e una vicenda criminale. La narrazione si concentra su un delitto legato al terremoto, che sconvolse la città e lasciò tracce ancora oggi. La presentazione del libro “Il silenzio del sale” si terrà venerdì 20 febbraio alle 18 nella sala Pier Paolo D’Attorre di Casa Melandri.

Venerdì 20 febbraio, alle 18, nella sala Pier Paolo D'Attorre di Casa Melandri, si terrà la presentazione del libro "Il silenzio del sale" di Marco Phillip Massai. L'incontro è condotto da Nevio Galeati. Un nobile veneziano ucciso nelle paludi di Cervia, due amanti ritrovati senza vita ai piedi del Guidarello, un dettaglio inquietante che lega ogni delitto: il sale. Tra saline avvolte dalla nebbia e una Ravenna carica di ombre, un censore del Santo Uffizio dalle mani malate e un giovane artista postale inseguono la verità. Mentre l'indagine si infittisce, la terra stessa si prepara a tremare: è la Pasqua del 1688, alla vigilia del più devastante terremoto della Romagna.