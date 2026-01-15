Sei solo Kamala Bra presenta il suo nuovo romanzo noir a Salerno

Il 12 maggio, presso la Libreria Mondadori del Centro Commerciale Le Cotoniere a Salerno, si terrà la presentazione del nuovo romanzo noir di Kamala Bra,

Quando Dal 25012026 al 25012026 Ore 17 A Salerno, presso la Libreria Mondadori del Centro Commerciale Le Cotoniere, appuntamento con la presentazione del libro "Sei solo" di Kamala Bra. L'incontro con l'autrice è in programma per la giornata di domenica 25 gennaio. Il romanzo costituisce il secondo capitolo di un percorso narrativo avviato con la precedente opera "Sei bipolare". La trama, di genere noir, è ambientata nella provincia italiana, descritta come un luogo di abitudini immutabili e silenzi familiari. La narrazione prende il via dalle vicende di un uomo che si allontana, ritorna e successivamente scompare, innescando una serie di reazioni all'interno della comunità locale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

