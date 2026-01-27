Violenta rapina al bancomat | Dammi la borsa poi pugni e calci alla vittima che resiste Ai domiciliari rapinatore seriale

In un episodio di rapina al bancomat, un uomo ha minacciato la vittima chiedendo la borsa, poi ha aggredito con pugni e calci chi si è opposto. L’episodio si è concluso con l’arresto del rapinatore, ora ai domiciliari. La rapina e lo scippo sono avvenuti in rapida successione, evidenziando la vulnerabilità delle persone durante operazioni di prelievo.

Una rapina e uno scippo (che è sempre una rapina impropria) in poco tempo e una vittima che tenta di difendere la borsetta con i soldi appena ritirati. Sono questi i motivi che hanno portato un 26enne perugino agli arresti domiciliari, difeso dall'avvocato Fabio Maddalena, con obbligo di.

Violenta rapina

A Perugia, il 29 dicembre 2025, si è verificata una rapina ai danni di una donna in strada, dopo aver prelevato denaro da un bancomat.

Un episodio di grande tensione si è verificato recentemente, quando un uomo ha rotto il finestrino di un'auto, rapinando la proprietaria e reagendo con calci e pugni ai poliziotti intervenuti.

