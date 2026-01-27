Violenta rapina al bancomat | Dammi la borsa poi pugni e calci alla vittima che resiste Ai domiciliari rapinatore seriale

Da perugiatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un episodio di rapina al bancomat, un uomo ha minacciato la vittima chiedendo la borsa, poi ha aggredito con pugni e calci chi si è opposto. L’episodio si è concluso con l’arresto del rapinatore, ora ai domiciliari. La rapina e lo scippo sono avvenuti in rapida successione, evidenziando la vulnerabilità delle persone durante operazioni di prelievo.

Una rapina e uno scippo (che è sempre una rapina impropria) in poco tempo e una vittima che tenta di difendere la borsetta con i soldi appena ritirati. Sono questi i motivi che hanno portato un 26enne perugino agli arresti domiciliari, difeso dall’avvocato Fabio Maddalena, con obbligo di.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Violenta rapina

Violenta rapina al bancomat. Le strappa la borsa ma lei resiste, così la colpisce e le ruba il denaro

A Perugia, il 29 dicembre 2025, si è verificata una rapina ai danni di una donna in strada, dopo aver prelevato denaro da un bancomat.

Spacca il finestrino di un'auto e rapina la proprietaria, poi calci e pugni ai poliziotti

Un episodio di grande tensione si è verificato recentemente, quando un uomo ha rotto il finestrino di un'auto, rapinando la proprietaria e reagendo con calci e pugni ai poliziotti intervenuti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il momento dell’esplosione del bancomat: arresti tra Campania, Basilicata, Puglia e Molise

Video Il momento dell’esplosione del bancomat: arresti tra Campania, Basilicata, Puglia e Molise

Ultime notizie su Violenta rapina

Argomenti discussi: Assalto esplosivo al bancomat delle Poste di Aci San Filippo: crollata una parete del locale; La banda della marmotta colpisce ancora: assalto al bancomat del cinema di Surbo; Esplosivo e chiodi a tre punte, torna a colpire la banda del bancomat; Cervaro, fanno esplodere il bancomat e portano via la cassetta con i soldi: auto speronata nella fuga.

Violenta rapina al bancomat. Le strappa la borsa ma lei resiste, così la colpisce e le ruba il denaroPerugia, 29 dicembre 2025 – Rapinata in strada dopo aver ritirato denaro contante allo sportello automatica. Aggredita e picchiata affinché cedesse e lasciasse al malvivente la borsa che aveva in mano ... lanazione.it

violenta rapina al bancomatRapinate due donne al bancomat a Perugia: preso l’aggressoreDue episodi di rapina e scippo avvenuti lo scorso dicembre nei pressi di uno sportello bancomat di viale San Sisto hanno portato all’esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari con ap ... umbria24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.