Perugia uno spaccia e l' altro spruzza spray urticante contro i carabinieri | 18enne arrestato e 15enne denunciato

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccio, spray e manette. È successo a Fontivegge con i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, di origini tunisine e domiciliato a Corciano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale, e denunciato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

