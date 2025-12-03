Perugia uno spaccia e l' altro spruzza spray urticante contro i carabinieri | 18enne arrestato e 15enne denunciato
Spaccio, spray e manette. È successo a Fontivegge con i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, di origini tunisine e domiciliato a Corciano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale, e denunciato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
