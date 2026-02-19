Rapinato mentre fa jogging all' alba con vista scavi | carabiniere libero dal servizio blocca il malvivente

Alle prime luci dell’alba, un carabiniere in servizio non in divisa ha assistito a una rapina mentre correva lungo corso Resina vicino agli scavi di Ercolano. Ha visto un giovane puntare una pistola e minacciare un uomo per rubargli il portafoglio. Senza esitazione, il militare ha inseguito il rapinatore e lo ha immobilizzato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti a passanti sorpresi, che hanno assistito alla rapina e all’intervento immediato. La vittima è rimasta illesa.

È l'alba quando un carabiniere, libero dal servizio, cammina per corso Resina, in prossimità degli scavi di Ercolano e nota un giovane che sta rapinando un uomo. La vittima, auricolari indossati, sta facendo jogging e viene colto di sorpresa dal delinquente armato con un grosso coltello da cucina. C'è una colluttazione tra rapinatore e carabiniere e culmina con il 24enne bloccato e arrestato. L'uomo è stato trasferito in carcere ed è in attesa di giudizio. L'arma è stata sequestrata. Per il runner, 59enne della zona, nessuna ferita solo tanto spavento ma sta bene.