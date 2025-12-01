Truffa dello specchietto sventata da un carabiniere libero dal servizio

Nella tarda mattinata di sabato, un Brigadiere della Stazione Carabinieri di Montoro, libero dal servizio, è intervenuto lungo il Raccordo Autostradale Avellino - Salerno, nei pressi dell’uscita Montoro Nord, sventando la nota “truffa dello specchietto” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Truffa dello specchietto sventata da un carabiniere libero dal servizio

