Carabiniere libero dal servizio sventa truffa dello specchietto

Tempo di lettura: 2 minuti Nella tarda mattinata di sabato, un Brigadiere della Stazione Carabinieri di Montoro, libero dal servizio, è intervenuto lungo il Raccordo Autostradale Avellino – Salerno, nei pressi dell’uscita Montoro Nord, sventando la nota “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista. Il militare, mentre percorreva il raccordo a bordo della propria autovettura, ha notato due uomini discutere animatamente all’interno di una piazzola di sosta. Insospettito dalla scena e intuendo che potesse trattarsi del citato raggiro, si è immediatamente fermato ed è intervenuto per identificarli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

