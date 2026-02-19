Rapina i passanti mascherato da Joker | arrestato

Un giovane di 23 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato dopo aver rapinato i passanti mascherato da Joker nel parco della Resistenza di via Tabacchi. L’uomo si è presentato con il volto dipinto e una maschera da clown, minacciando le vittime con un coltello. Le sue azioni hanno spaventato molte persone che si trovavano nell’area, alcune delle quali sono state costrette a consegnare soldi e telefoni. La polizia è intervenuta subito e ha fermato il sospettato poco dopo.

Non erano scherzi di Carnevale ma vere e proprie rapine quelle che un italiano di 23 anni, incensurato, ha messo a segno martedì sera nel parco della Resistenza di via Tabacchi. Con il volto mascherato da Joker, il supercriminale dei fumetti acerrimo nemico di Batman, in pochi minuti ha preso di mira due ragazzi, li ha minacciati e colpiti con una spranga. A uno è riuscito a rubare il telefono. E con tutta probabilità avrebbe continuato, se non fosse stato bloccato dalla polizia e arrestato. Addosso aveva un coltello a serramanico dalla lama di 8 centimetri, un accendino e uno spray. Una Volante del commissariato Ticinese è intervenuta poco prima delle 22.