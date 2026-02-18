Rapinatore mascherato da Joker aggredisce a sprangate due ragazzi al parco

Un uomo con la maschera da Joker ha aggredito due ragazzi nel parco, probabilmente per rubare i loro oggetti. Dopo averli colpiti con una spranga, ha dato fuoco a una bottiglia di deodorante accendendola con un accendino. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in un’area frequentata da bambini e famiglie.

Il responsabile è stato fermato dalla polizia: aveva un coltello e un deodorante che usava come 'lanciafiamme' grazie a un accendino Le sprangate, poi la fiammata innescata con un deodorante e un accendino, quindi la rapina. Tutto al parchetto, con indosso una maschera da Joker. Per lui, però, sono scattate le manette. Tutto è iniziato intorno alle 22.30, quando un 20enne italiano ha chiamato il 112 segnalando di essere stato rapinato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante del commissariato Ticinese. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo con una maschera di Joker che lo ha minacciato e colpito con una spranga, costringendolo a consegnargli il telefono.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: La maschera di Joker in faccia, una spranga in mano e un accendino per ferire le vittime: così agiva il rapinatore di via Tabacchi

Entra nel McDonald’s di Asola e aggredisce due ragazzi con una baionetta: 16enne denunciatoNella notte del 10 gennaio, ad Asola, un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito due giovani con una baionetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.