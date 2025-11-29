Ferrara arrestato per rapina al mercato | bloccato dopo la fuga grazie ai passanti

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Ferrara per rapina al mercato cittadino, bloccato da passanti e commercianti dopo un tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ferrara arrestato per rapina al mercato bloccato dopo la fuga grazie ai passanti

© Notizie.virgilio.it - Ferrara, arrestato per rapina al mercato: bloccato dopo la fuga grazie ai passanti

Argomenti simili trattati di recente

ferrara arrestato rapina mercatoFerrara, arrestato per rapina al mercato: bloccato dopo la fuga grazie ai passanti - Un uomo è stato arrestato a Ferrara per rapina al mercato cittadino, bloccato da passanti e commercianti dopo un tentativo di fuga. Come scrive virgilio.it

Dalla rapina ell’evasione: arrestato - Nel dicembre del 2024 aveva commesso una feroce rapina tra i banchi del mercato coperto di Rimini, rubando il cellulare di una sua connazionale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Arrestato Rapina Mercato