Il 22 gennaio 2026, a Cesa, i Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato hanno sequestrato undici slot machine illegali in una sala di via del Caravaggio, elevando una multa di 121.000 euro. L’intervento rientra nelle attività di controllo sul rispetto delle normative sul gaming e sul contrasto all’illegalità nel settore.

Controllo a sala slot tra Cesa e Sant'Antimo: sequestrate undici macchinette. Multa da 121mila euro L’intervento ha portato alla scoperta di numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente. All’interno dell’esercizio, infatti, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori. Un quadro che ha fatto immediatamente scattare le procedure previste dalla legge: al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre sul piano amministrativo sono state contestate sanzioni per un importo complessivo pari a 121. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Controllo a sala slot tra Cesa e Sant'Antimo: sequestrate undici macchinette. Multa da 121mila euro

