FOTO Rami secchi e pericolanti in viale San Lorenzo i vigili del fuoco evitano il peggio

Rami secchi e pericolanti in viale San Lorenzo rappresentavano un rischio per i residenti. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, è stato evitato il peggio. Un cittadini sannita ha espresso pubblicamente gratitudine per la pronta e efficace risposta delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di un cittadino sannita, residente in viale San Lorenzo che ringrazia pubblicamente i vigili del fuoco per il pronto intervento: "Vogliamo ringraziare sentitamente i Vigili intervenuti con rapidità a seguito della nostra segnalazione. La loro tempestività ha permesso di mettere in sicurezza l'area, evitando rischi per residenti, passanti e auto in sosta. Un grazie sincero a chi, sul campo, ha garantito tutela e attenzione immediata. Tuttavia, non possiamo ignorare un dato che purtroppo si ripete troppo spesso nella nostra città: siamo costretti al "fai da te", a segnalare, sollecitare e spesso a farci carico di ciò che dovrebbe essere monitorato con continuità.

