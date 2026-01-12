Lastre di ghiaccio pericolanti lungo la statale 659 della valle Antigorio | intervento dei vigili del fuoco
I vigili del fuoco volontari di Baceno, supportati da una piattaforma aerea, sono intervenuti sulla statale 659 della valle Antigorio per rimuovere lastre di ghiaccio pericolanti, garantendo la sicurezza della strada e degli utenti. L’intervento si è svolto nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di rischio legate alle condizioni invernali.
I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno con il supporto della piattaforma aerea proveniente dalla sede centrale del comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio, per la messa in sicurezza della strada statale 659 della valle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
