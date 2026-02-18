Monfalcone gli spazi per pregare durante il Ramadan? Li darà la Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica di Monfalcone offrirà spazi per la preghiera durante il Ramadan, iniziato oggi. La decisione nasce dall’esigenza di sostenere i fedeli musulmani che desiderano pregare in tranquillità nel rispetto delle loro pratiche religiose. La chiesa metterà a disposizione alcune sale tra le sue strutture, permettendo ai musulmani di svolgere le proprie funzioni religiose senza difficoltà. Questo gesto concreto si inserisce nel tentativo di favorire l'integrazione e il rispetto tra le diverse comunità della città.

Oggi comincia il Ramadan, il nono mese del calendario islamico e il più sacro per i fedeli perché ricorda la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. A Monfalcone, però, rischia anche di accendere ulteriormente il confronto sugli spazi che i musulmani richiedono da anni e il centrodestra nega. Una parte in particolare che ha il volto della leghista Anna Maria Cisint, sindaca della cittadina fino al 2024 e oggi europarlamentare. Siamo in provincia di Gorizia anche se Monfalcone per gli oltre 30 mila abitanti e il peso economico (la presenza di Fincantieri, soprattutto) vale un capoluogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

