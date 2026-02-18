Monfalcone gli spazi per pregare durante il Ramadan? Li darà la Chiesa cattolica
Oggi comincia il Ramadan, il nono mese del calendario islamico e il più sacro per i fedeli perché ricorda la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. A Monfalcone, però, rischia anche di accendere ulteriormente il confronto sugli spazi che i musulmani richiedono da anni e il centrodestra nega. Una parte in particolare che ha il volto della leghista Anna Maria Cisint, sindaca della cittadina fino al 2024 e oggi europarlamentare. Siamo in provincia di Gorizia anche se Monfalcone per gli oltre 30 mila abitanti e il peso economico (la presenza di Fincantieri, soprattutto) vale un capoluogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
