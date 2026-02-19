rai sport petrecca rimette il mandato

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore di Rai Sport, decidendo di rassegnare le dimissioni. La sua scelta deriva da divergenze interne e dalla volontà di cambiare rotta, anche in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Petrecca ha consegnato il mandato all’Amministratore Delegato Rai, Giampaolo Rossi, che ora dovrà trovare un sostituto. La sua uscita si concretizzerà dopo la conclusione dei Giochi, prevista per l’estate. La Rai si prepara a un nuovo capitolo nella copertura sportiva.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida.

