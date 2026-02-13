Tutti i Tg Rai in protesta contro Petrecca il 13 febbario | Solidarietà ai colleghi di Rai Sport

I telegiornali Rai si fermano, protesta contro Petrecca. La causa è il caos interno scoppiato intorno al direttore, che ha diviso il mondo del giornalismo pubblico. Questa mattina, le edizioni hanno letto un comunicato di solidarietà ai colleghi di Rai Sport, coinvolti nella disputa. Le scritte sullo schermo e le interruzioni hanno reso evidente la tensione crescente. La protesta si prolunga tutta la giornata, segnando un segnale forte nel panorama televisivo.