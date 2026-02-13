I giornalisti della Rai hanno deciso di scioperare oggi, dopo che la direzione ha sospeso il collega Petrecca. La protesta nasce dal desiderio di mostrare solidarietà ai colleghi di Rai Sport, coinvolti in una vicenda disciplinare. Nelle redazioni si sente forte il malcontento e la volontà di difendere la libertà di informazione. La decisione ha portato alla cancellazione di alcuni programmi e all’assenza di firme importanti sui titoli di testa.

Continuano gli scioperi in casa Rai, adesso anche i giornalisti dei primi canali hanno deciso di ritirare la propria firma, a sostegno dei colleghi di Rai Sport Usigrai ha voluto sottolineare quanto la Rai si stia mobilitando per questa causa, dato che finora i giornalisti non sono stati ascoltati. Anche se, nel frattempo, è stato deciso che Petrecca non commenterà la cerimonia di chiusura del 22 febbraio. In un comunicato il sindacato sottolinea: “Oggi, dalle giornaliste e dai giornalisti della Rai è arrivato un segnale chiaro all’Azienda sull’urgenza di assumere decisioni capaci di tutelare l’immagine e il ruolo della Rai Servizio Pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai in sciopero per il caso Petrecca: il sostegno ai colleghi di Rai Sport

