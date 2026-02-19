Rai Sport Paolo Petrecca si dimette e cita il Vangelo | Uno di voi mi tradirà

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, citando il Vangelo: “Uno di voi mi tradirà”. La decisione nasce da divergenze interne e dalla stanchezza accumulata dopo anni di gestione. Petrecca ha annunciato che lascerà l’incarico dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, fissando la data di uscita a febbraio 2026. La sua scelta sorprende, considerando il ruolo di rilievo nel settore sportivo pubblico. La Rai dovrà ora individuare un nuovo dirigente per guidare la squadra nelle prossime sfide.

Roma, 19 febbraio 2026 – Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità della testata sportiva, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida, secondo quanto riferito da fonti Rai e confermato da diversi resoconti di giornata. La scelta dopo la bufera sulla telecronaca olimpica. La decisione matura in coda a giorni di forte tensione legati alla telecronaca della cerimonia di apertura, finita al centro di critiche per gaffe ed errori e per alcune frasi ritenute inappropriate.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

