Petrecca ha deciso | rassegnate le dimissioni da direttore di Rai Sport

Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le critiche ricevute per alcune gaffe durante la telecronaca dell'apertura delle Olimpiadi. Le polemiche sono aumentate quando gli spettatori hanno notato errori evidenti nel commento durante la cerimonia. Nonostante le tensioni, l’azienda ha deciso che resterà al suo ruolo fino alla conclusione dei Giochi. La decisione di Petrecca di lasciare l’incarico è stata comunicata oggi. La sua successione sarà annunciata nei prossimi giorni.

Non sono passate neanche due settimane dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, quando Fabio Petrecca è divenuto conosciuto al grande pubblico a causa di una polemica durissima riguardante la sua telecronaca. Il susseguirsi di gaffe ed errori nel corso del commento all’evento hanno sdegnato il mondo Rai, che ha deciso di insorgere chiedendo seri provvedimenti nei confronti del direttore di Rai Sport. Finora, i giornalisti hanno ritirato le firme e minacciavano tre giorni di sciopero a seguito della fine dei Giochi per protestare contro la possibile mancanza di azioni nei confronti di Petrecca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Petrecca ha deciso: rassegnate le dimissioni da direttore di Rai Sport Leggi anche: Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle OlimpiadiPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport a causa di divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Petrecca resta a RaiSport nonostante il disastro delle Olimpiadi? Non intende dimettersiNonostante le forti critiche scaturite dalla telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, Paolo Petrecca sembrerebbe deciso a rimanere al timone di Rai Sport e non avrebbe alcuna ... msn.com Petrecca resta alla guida Rai Sport: Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazioneLo scandalo olimpico non avrebbe smosso il direttore di Rai Sport che, nonostante le critiche, stando a quanto apprende Fanpage dai corridoi Rai non avrebbe ... fanpage.it Mercoledi 18 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Mercoledi 18 F facebook La telecronaca di #dimartedi del direttore di Rai Sport Petrecca, secondo Luca e Paolo. x.com