Raggiunti i 1000 attacchi vincenti in A3 | un traguardo storico per Niccolò Cappelletti

Niccolò Cappelletti ha raggiunto i 1000 attacchi vincenti in Serie A3, un risultato che testimonia la sua costanza e abilità in campo. La sua determinazione e precisione hanno contribuito a rafforzare la squadra dell’ErmGroup Altotevere, che conta su di lui per le partite più impegnative. Con questa cifra, Cappelletti si posiziona tra i migliori attaccanti della stagione, dimostrando di essere un elemento fondamentale nel torneo. La sua performance continua a impressionare tifosi e avversari, che attendono nuove sfide.

Nel clima della Serie A3, un interprete chiave dell'ErmGroup Altotevere ha celebrato una tappa significativa del proprio percorso, evidenziando affidabilità e progressione in un ciclo di gare ancora aperto. L'occasione riguarda una quota importante di attacchi vincenti e una somma di punti che racconta una stagione complessa ma positiva per la squadra. In quasi quattro annate in carriera con la maglia biancazzurra, Niccolò Cappelletti ha portato a casa 1006 attacchi vincenti in Serie A3, consolidando una presenza costante nell'undici titolare. Il totale di 1531 punti accumulati tra A2 e A3 comprende 293 punti in A2 e 1238 in A3, con 1247 provenienti da attacchi. Numeri e curiosità dalla Serie A3 Credem Banca Weekend di record nei Gironi Bianco e Blu Girone Bianco • 100ª presenza in A3 per Lorenzo Rainero (Monge Gerbaudo Savigliano) • 1.000 attacchi vincenti per Niccolò Cappelletti (ErmGroup Altotevere