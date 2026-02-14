Short track | Sighel cade Fontana in semifinale nei 1000 Sci oro storico per il brasiliano Braathen | Balla al traguardo la moda lo smalto | chi è

Il nome di Sighel si è fatto notare per una caduta durante la gara di short track, provocata da un contatto con un avversario. Nel frattempo, Fontana ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei 1000 metri, dimostrando una buona velocità sulla pista. A sorpresa, il brasiliano Braathen ha vinto l’oro nello sci alpino, portando a casa un risultato storico per il suo paese. Nella stessa giornata, la staffetta femminile di sci di fondo ha deluso le aspettative, mentre il team maschile nel gigante non è riuscito a superare le qualificazioni. Sighel è stato eliminato ai quarti di finale, lasci

Chiara Betti si qualifica per i quarti di finale con uno dei 4 milior tempi di ripescaggio Ottima prova dell'azzurra che domina la settima batteria e passa il turno La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato. Con il secondo posto nella seconda manche va in semifinale anche l'azzurro Nadalini Grande prova nello short track dell'azzurro Luca Spechenhauser che ha vinto il primo quarto di finale e si è qualificato per le semifinali Valentina Margaglio ha concluso la quarta ed ultima manche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Short track: Sighel cade, Fontana in semifinale nei 1000. Sci, oro storico per il brasiliano Braathen | Balla al traguardo, la moda, lo smalto: chi è Short track: Sighel cade, ora Fontana. Sci, oro storico per il brasiliano Braathen | La moda, lo smalto, Steve Jobs: chi è Sighel è caduto durante la gara di short track, lasciando così il passo a Fontana, che ora avanza nella competizione. LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000! Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sighel vince la batteria dei 1000m, ma viene squalificato: cosa è successo?; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; L’italiano in qualche modo riesce sempre a venire fuori; Le competizioni del 10 febbraio: gli atleti italiani, il programma e i podi dei Giochi Invernali. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel travolto ma niente ripescaggio! Spechenhauser e Nadalini in semifinale! Tra poco FontanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15: Vince per distacco Xhandra Velzeboer, difficile capire come si possa battere questa super campionessa, ... oasport.it Pietro Sighel subito fuori nei 1500 metri: azzurro steso, perché non è stato ripescatoDopo aver conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non hanno ... oasport.it Milano Cortina 2026, Short track 500 metri uomini: Pietro Sighel viene ostacolato e cade, il video. Curling donne: ora Italia-Svezia 5-7 nel nono end Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-co facebook Milano Cortina 2026: il cinese Sun Long secondo nei 1000 metri di short track MILANO – L’atleta cinese Sun Long (a sinistra) taglia il traguardo durante la finale A dei 1000 metri di short track maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a Mila x.com