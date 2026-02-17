Deranque ucciso a pugni dagli antifascisti la foto che polverizza Avs

Quentin Deranque è stato ucciso a pugni durante un'aggressione da parte di antifascisti a Lione, un fatto che scuote anche il fronte di Alleanza Verdi e Sinistra. La foto dell'aggressione mostra chiaramente come i colpi abbiano colpito il giovane attivista di destra, mettendo in discussione le accuse rivolte agli antifascisti. Un dettaglio importante è il luogo dell'aggressione, una zona molto frequentata del centro città.

Il caso- antifa, con l'aggressione mortale al giovane attivista di destra francese Quentin Deranque a Lione diventa una bomba anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Ad accendere la miccia è Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d'Italia - Ecr al Parlamento europeo: "Indecenti le parole del leader dell'estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon, che ha sostanzialmente giustificato il brutale assassinio del giovane militante di destra Quentin Deranque da parte di un commando di antifascisti della Jeune garde, veri e propri para-terroristi legati a doppio filo con il suo partito La France Insoumise. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Deranque ucciso a pugni dagli antifascisti, la foto che polverizza Avs Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anni Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra. Lione, è morto il 23enne pestato dagli antifascisti Quentin, il giovane di 23 anni pestato durante una discussione politica a Lione, è deceduto questa mattina a causa delle ferite riportate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Sospettato l'assistente di un deputato di Mélenchon; Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra il governo accusa il partito di Mélenchon; Deranque ucciso a pugni dagli antifascisti, la foto che polverizza Avs | Libero Quotidiano.it; Quentin Deranque 23enne militante nazionalista morto in un’aggressione | si indaga per omicidio volontario. Quentin ucciso in Francia dall’estrema sinistra: denunciato membro LFI/ Appello choc firmato da AVS e CgilQuentin, 23enne ucciso dall'estrema sinistra in Francia: i legami (non diretti) con AVS e Cgil in Italia. Cos'è successo nel pestaggio degli antifascisti ... ilsussidiario.net Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso a 23 anni diventa il Ramelli franceseLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso a 23 anni diventa il Ramelli francese pubblicato il 17 Febbraio 2026 a firma di Salvatore C ... ilfattoquotidiano.it Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo. Il caso ha assunto una dimensione politica nazionale al cui centro c’è La France insoumise, il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon x.com Quentin Deranque, 23enne militante nazionalista morto in un'aggressione: si indaga per omicidio volontario I procuratori hanno spiegato che gli autori dei fatti “sono in corso di identificazione” - facebook.com facebook