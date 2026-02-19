Quentin Deranque ucciso in Francia Macron a Meloni | La smetta di commentare gli affari nostri

Quentin Deranque è stato ucciso a Lione, e il fatto ha scatenato tensioni tra Francia e Italia. Macron ha criticato Meloni, chiedendole di smettere di commentare gli eventi francesi. La premier italiana aveva espresso la sua solidarietà, ma il presidente francese ha risposto che certe dichiarazioni sono fuori luogo. La polemica si è infiammata dopo che Meloni aveva commentato l’episodio, suscitando reazioni tra le due diplomazie. La discussione si concentra ora sulle modalità di intervento nei commenti pubblici tra i governi.

Il presidente francese ha esortato Meloni a evitare di "commentare quello che succede in altri Paesi", riferendosi alle dichiarazioni della premier in merito alla morte di Quentin Deranque, il giovane militante di estrema destra ucciso a Lione la settimana scorsa. Chigi: "Stupore, da Meloni vicinanza ai francesi".🔗 Leggi su Fanpage.it Quentin Deranque ucciso in Francia, Macron: “Meloni non commenti ciò che accade in altri Paesi”Quentin Deranque ha perso la vita in Francia, e questa tragedia ha suscitato reazioni politiche. Morte Quentin Deranque, Macron non apprezza il commento di Meloni: ‘Non parli di affari francesi’Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è stato ucciso il 12 febbraio a Lione, pochi giorni prima delle elezioni municipali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio; Chi era Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: le frequentazioni neofasciste e il volontariato in parrocchia. Distribuiva pasti ai poveri; Quentin Deranque: una morte che scuote la Francia; Quentin Deranque, il giovane di destra ucciso dai collettivi in Francia, era un cattolico devoto. Cos’è successo a Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: il caso diventa politicoLa morte di Quentin Deranque, 23enne militante di estrema destra in Francia, è diventata un caso politico arrivando anche tra le fila del governo: cosa ... fanpage.it Morte Quentin Deranque in Francia, Macron: Meloni non commenti affari francesiChe ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite, ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio ... tg24.sky.it Macron dopo le dichiarazioni di Meloni sulla morte di Quentin Deranque facebook Morte di Quentin Deranque, Macron contro Meloni: “Non commenti” x.com