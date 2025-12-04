Dark Companion festeggia 10 anni | tre giorni di musica all’Auditorium della Fondazione
Associazione Novecento annuncia un evento speciale dedicato al decimo anniversario dell’etichetta discografica piacentina Dark Companion. Per l’occasione è stata organizzata una residenza musicale di livello internazionale, che si terrà il 12, 13 e 14 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium S. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
THE DARK COMPANION RESIDENCY: musica, improvvisazioni collettive, showcases per tre sere dalle 21 dei giorni 12-13-14 dicembre con: ANNIE BARBAZZA - MARKUS STOCKHAUSEN - LINO CAPRA VACCINA - MICHAEL KRASSNER - PRISKA - PAUL - facebook.com Vai su Facebook