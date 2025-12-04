Dark Companion festeggia 10 anni | tre giorni di musica all’Auditorium della Fondazione

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Associazione Novecento annuncia un evento speciale dedicato al decimo anniversario dell’etichetta discografica piacentina Dark Companion. Per l’occasione è stata organizzata una residenza musicale di livello internazionale, che si terrà il 12, 13 e 14 dicembre, alle ore 21, allAuditorium S. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

