radio italiana 531 festeggia 50 anni di trasmissioni con calabria mia tra i programmi di punta

Radio Italiana 531, storica emittente in lingua italiana del South Australia, celebra i suoi 50 anni di trasmissioni. Tra i programmi di punta, spicca “Calabria Mia”, che sottolinea l’importanza della cultura e delle tradizioni calabresi. Un traguardo importante che testimonia il ruolo della radio nel mantenere vivo il legame con le radici italiane nella comunità locale.

Radio Italiana 531, storica emittente in lingua italiana del South Australia, celebra quest’anno mezzo secolo di attività. Fondata nel 1975, la radio rappresenta un punto di riferimento per la comunità italo?australiana, offrendo programmi dedicati alla cultura, alla musica e alle tradizioni italiane. Tra le produzioni più apprezzate della radio si distingue “Calabria Mia”, programma che mette in luce le tradizioni, la musica e le storie della Calabria, rafforzando il legame tra gli italiani residenti in Australia e le proprie radici culturali. Oltre a “Calabria Mia”, Radio Italiana 531 propone una vasta gamma di programmi che includono notizie locali e internazionali, musica italiana e internazionale, approfondimenti culturali e iniziative rivolte alla comunità italiana del South Australia. Laprimapagina.it

Amb. Crudele ad Adelaide per i 50 anni di Radio Italiana 531 - Si è conclusa la visita dell'ambasciatore d'Italia, Paolo Crudele, ad Adelaide, per celebrare il 50° anniversario di Radio Italiana 531. ansa.it

Amb. Crudele in Adelaide for 50 years of Radio Italiana 531 - The visit of the Italian Ambassador, Paolo Crudele, to Adelaide to celebrate the 50th anniversary of Radio Italiana 531 has ended. ansa.it

