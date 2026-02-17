Supersonico | talk-concerto con Rachele Bastreghi dei Baustelle e Maestro Pellegrini degli Zen Circus

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Una serata inedita, a metà tra concerto e racconto: giovedì 19 febbraio, nella sala Antonioni del C’entro Supercinema, la rassegna Supersonico propone un talk-showcase live che intreccia dialogo e musica. Protagonisti Rachele Bastreghi, musicista, chanteuse e anima femminile dei Baustelle, e Francesco Maestro Pellegrini, cantautore, polistrumentista e chitarrista degli The Zen Circus, il quale guiderà l’incontro nel formato del suo salotto itinerante “Indieretta Show”: un luogo dove si parla, si suona e si canta, in un’atmosfera intima e raccolta, proprio come quella di un salotto di casa.🔗 Leggi su Riminitoday.it

